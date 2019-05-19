罕見！加拿大外交部推文 恭賀台灣通過同婚專法

2019-05-19 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法17日在立法院三讀通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，引起全球關注，各家外媒爭相報導。加拿大外交部也在推特推文：「恭喜台灣人民，亞洲第一個同性婚姻合法化。」加拿大前推文祝賀台灣，前所未見。

加拿大外交部17日推文「恭喜台灣人民，亞洲第一個同性婚姻合法化。」（Congratulations to the people of #Taiwan, the first in Asia to legalize same-sex marriage. ）附上台灣被彩虹條紋覆蓋的圖片，最後標記#LGBTQ2以及#LoveisLove兩個標籤。

此外，加拿大駐台北貿易辦事處也在臉書發文並附上彩虹旗照片，表示恭喜所有台灣朋友，通過亞洲第一個同性婚姻法案。內容提到，代表芮喬丹說，做為在台灣工作的加拿大人，他們非常驕傲看到台灣加入全球其他許多民主社會，將這項重要的人權延伸到所有的公民身上。

辦事處政經暨文化事務處處長馬孟凱也說，婚姻平權法案的通過，讓他覺得充滿希望，期待有一天，全球所有的LGBT朋友們都有權利和他們所愛的人結婚。馬孟凱強調，「台灣藉著協助創造出更包容和歡迎的社會，成為亞洲在此領域的領導者，更是令人鼓舞」。

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