罕見！加拿大外交部推文 恭賀台灣通過同婚專法

2019-05-19

〔即時新聞/綜合報導〕同婚專法17日在立法院三讀通過,台灣成為亞洲第一個同婚合法國家,引起全球關注,各家外媒爭相報導。加拿大外交部也在推特推文:「恭喜台灣人民,亞洲第一個同性婚姻合法化。」加拿大前推文祝賀台灣,前所未見。

加拿大外交部17日推文「恭喜台灣人民,亞洲第一個同性婚姻合法化。」(Congratulations to the people of #Taiwan, the first in Asia to legalize same-sex marriage. )附上台灣被彩虹條紋覆蓋的圖片,最後標記#LGBTQ2以及#LoveisLove兩個標籤。

此外,加拿大駐台北貿易辦事處也在臉書發文並附上彩虹旗照片,表示恭喜所有台灣朋友,通過亞洲第一個同性婚姻法案。內容提到,代表芮喬丹說,做為在台灣工作的加拿大人,他們非常驕傲看到台灣加入全球其他許多民主社會,將這項重要的人權延伸到所有的公民身上。

辦事處政經暨文化事務處處長馬孟凱也說,婚姻平權法案的通過,讓他覺得充滿希望,期待有一天,全球所有的LGBT朋友們都有權利和他們所愛的人結婚。馬孟凱強調,「台灣藉著協助創造出更包容和歡迎的社會,成為亞洲在此領域的領導者,更是令人鼓舞」。

