醫病》成人逾1成患氣喘 醫：學習與它共存也可有彩色人生

2019-05-18 22:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕氣喘是一個耗費許多資源的慢性疾病，台灣約有超過1成的成年人罹患氣喘，台中榮總今天舉辦哮喘病友會，利用短劇配合現場生動活潑的衛教解說，教民眾瞭解氣喘、配合醫師控制氣喘，學習與氣喘共存，病患能擁有彩色人生。

台中榮總臨床試驗科主任、胸腔內科醫師許正園指出，氣喘病人最重要的就是病情控制，一旦控制不佳，嚴重發作時會生命垂危，雖然無法被根治，但可以被控制。

許正園說，氣喘的特徵是多樣化的呼吸道症狀，以及可變異性的呼氣氣流受阻，可能出現咳嗽、胸悶、呼吸困難、哮鳴等症狀，症狀會隨著時間、日夜、季節改變，肺功能檢查也可能出現反覆、高低的變化，醫師必須根據這些症狀史，再配合肺功能，作出診斷。

氣喘的發作與環境密切相關，尤其是過敏原的接觸，因此，改善居家環境，避免接觸過敏原，是預防氣喘的重要步驟，而且近年研究也發現，空氣污染也是誘發氣喘發作，或造成氣喘控制不良的重要原因。

許正園說，氣喘是呼吸道發炎造成，不能只靠支氣管擴張劑治療，也必須使用能消除呼吸道發炎的藥物控制，他強調，目前「吸入型類固醇」是治療氣喘最重要的藥物，經由口腔吸入，量少又能直接作用於呼吸道，不會產生全身性副作用，可在醫師指示下安心長期使用，但患者仍應適時用藥。

近來也針對規則用藥仍控制不良的嚴重氣喘患者，發展出生物製劑的治療，患者治療後，氣喘發作明顯減少與穩定，是重度氣喘患者的一大福音。

許正園說，氣喘無法根治，但可以被控制，「氣喘病人最重要的就是病情控制，一旦控制不佳，嚴重發作時會生命垂危，鄧麗君就是最典型的例子，如果控制良好，就可回復一般正常生活，完全不受限制。因此，瞭解氣喘，配合醫師控制氣喘，學習與氣喘共存，病患也可以擁有彩色人生」。

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