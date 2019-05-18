醫病》成人逾1成患氣喘 醫：學習與它共存也可有彩色人生

〔記者蔡淑媛／台中報導〕氣喘是一個耗費許多資源的慢性疾病，台灣約有超過1成的成年人罹患氣喘，台中榮總今天舉辦哮喘病友會，利用短劇配合現場生動活潑的衛教解說，教民眾瞭解氣喘、配合醫師控制氣喘，學習與氣喘共存，病患能擁有彩色人生。
台中榮總臨床試驗科主任、胸腔內科醫師許正園指出，氣喘病人最重要的就是病情控制，一旦控制不佳，嚴重發作時會生命垂危，雖然無法被根治，但可以被控制。
許正園說，氣喘的特徵是多樣化的呼吸道症狀，以及可變異性的呼氣氣流受阻，可能出現咳嗽、胸悶、呼吸困難、哮鳴等症狀，症狀會隨著時間、日夜、季節改變，肺功能檢查也可能出現反覆、高低的變化，醫師必須根據這些症狀史，再配合肺功能，作出診斷。
氣喘的發作與環境密切相關，尤其是過敏原的接觸，因此，改善居家環境，避免接觸過敏原，是預防氣喘的重要步驟，而且近年研究也發現，空氣污染也是誘發氣喘發作，或造成氣喘控制不良的重要原因。
許正園說，氣喘是呼吸道發炎造成，不能只靠支氣管擴張劑治療，也必須使用能消除呼吸道發炎的藥物控制，他強調，目前「吸入型類固醇」是治療氣喘最重要的藥物，經由口腔吸入，量少又能直接作用於呼吸道，不會產生全身性副作用，可在醫師指示下安心長期使用，但患者仍應適時用藥。
近來也針對規則用藥仍控制不良的嚴重氣喘患者，發展出生物製劑的治療，患者治療後，氣喘發作明顯減少與穩定，是重度氣喘患者的一大福音。
許正園說，氣喘無法根治，但可以被控制，「氣喘病人最重要的就是病情控制，一旦控制不佳，嚴重發作時會生命垂危，鄧麗君就是最典型的例子，如果控制良好，就可回復一般正常生活，完全不受限制。因此，瞭解氣喘，配合醫師控制氣喘，學習與氣喘共存，病患也可以擁有彩色人生」。
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氣喘患者呼籲病友，配合醫師控制氣喘，學習與氣喘共存。（記者蔡淑媛翻攝）
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惠康基金會執行長莊李和與呼吸治療科詹明澄主任及台中精機黃明和董事長夫婦呼籲病友了解氣喘，配合治療。（記者蔡淑媛翻攝）
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台中榮總舉辦哮喘病友會，呼籲民眾瞭解氣瑞。（記者蔡淑媛翻攝）