首例！國際天文學聯合會通過 「科博館」為小行星之名

2019-05-18 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕首例！中央大學日前將鹿林天文台發現的第207655號小行星命名為「科博館」"Kerboguan"，將第185364號小行星命名為「孫維新」"Sunweihsin"，已由國際天文學聯合會（IAU）通過，今天是天文年會，也是2019年國際博物館日，科博館與中央大學共同舉辦小行星命名儀式，見證台灣科學教育與科普推廣歷史性的一刻。

科博館是我國首座及最大的自然科學博物館。自1986年開館以來，每年參觀人數超過300萬人次，迄今已近1億人次，也是國家文化建設計畫中，3座科學博物館中最先落成的一座，是我國主要的自然科學教育基地，也是台灣第一個取得小行星命名的博物館。

科博館館長孫維新則是以科學教育聞名的天文學家，曾任中央大學天文研究所所長，協助推動鹿林天文台的興建工作。除了教學研究工作之外，擅長以多元創意、趣味活潑的方式推動科普教育，累積了許多科學教育和科普活動的經驗，同時引入先進的展教科技，創造精彩特展，還以舞台劇和國際學遊的方式推動科普教育，親自策劃《漫步太陽系》等大型特展，對天文科普推廣貢獻卓著。

中央大學表示，「科博館」小行星為2007年7月25日鹿林天文台林啟生及加州理工學院葉泉志博士所發現，大小約在1到3公里之間，科博館小行星繞行太陽一圈3.45年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.7億公里，最遠時（遠日點）為4.1億公里。而 「孫維新」小行星為2006年11月12日鹿林天文台林宏欽及葉泉志博士所發現，大小約在1到3公里之間。繞行太陽一圈3.76年，離太陽最近時為3.1億公里，最遠時為4.2億公里。

今天，科博館小行星已運行到雙子座，孫維新小行星則來到了巨蟹座，兩者一同在夜空中閃耀天際，小行星是目前各類天體中唯一可以由發現者進行命名，並得到世界公認的天體。觀測者發現小行星後，需先通報國際小行星中心，經初步確認後，會按發現時的年份與順序配予暫時編號，當該小行星至少4次在回歸中被觀測到，軌道又可以精確測定時，它就會得到一個永久編號。發現者便擁有該小行星的命名權。提出的名稱必須經過國際天文學聯合會（IAU）的小天體命名委員會（CSBN）審查通過並公告生效，因此從發現到命名確認往往需時數年。

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