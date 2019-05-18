林佳龍台中成立「光合教育基金會」 要結合朋友為台灣遞光

2019-05-18 14:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前台中市長、交通部長林佳龍捐出選舉補助款1239萬元，在今天成立「光合教育基金會」，林佳龍表示，去年九合一選舉，讓他覺得台灣不像他認識的台灣，但他很感謝投他或者不投他的人，他反省後再出發，要去接觸很多人，去傾聽、連結及共好，因此成立此一基金會，結合朋友，共同為台灣遞出光。

林佳龍今天舉行成立「光合教育基金會」典禮，林佳龍本人擔任董事，由中國 醫學大學前校長李文華擔任董事長，前台中市副市長張光瑤也擔任董事，前市府團隊幾乎都到場，眾人在開幕共同遞光，象徵著要共同成為台灣社會光明正向的力量。

林佳龍在致詞時表示，卸任市長後，團隊將過去4年製作一個短片，作為總結過去4年，跟大家一起走過的路。

不過，當時他就在想，「那接下來要怎麼走呢？」

他實在想不出來有什麼樣未來的路，因為去年台灣不是他認識的台灣，他在想，大家好像都很盡力在做事，可是，「我們的票就是輸。」

林佳龍表示，但是對他而言，他要感謝那些投票及沒有投票給他的人，感謝投票給他的人，是希望他能夠繼續把事做好，也感謝那些沒有投票給他的人，可以給他停下來，讓他可以檢討、改進再出發。這就是民主可貴，人民做主，人民做的決定，就必須接受及尊敬。

林佳龍表示，在此過程，他有很深檢討，社會改變不能靠一個人，誰當市長或總統是要靠一群人，民眾是希望請市長跟總統幫大家實現夢想跟願景。

林佳龍表示，他第一個反省後再出發，他要去接觸很多人，傾聽、連結及共好，因為有時站在很高，看的世界跟一般人看的不一樣，他學習要蹲下來，有時要跳起來，跟大家同一視角看世界。

因此，他取之社會用之社會，將60多萬票的選舉補助款捐出，扣掉給民進黨，就是1239萬元，便捐出來成立光合教育基金會，讓大家成為光，繼而成為光網，要為台灣遞出光。

林佳龍表示，基金會的功能，要用於發展「未來台灣」遞光計畫，還有將部份經費與募資平台flyingV合作，優先用於支持致力發現台灣問題、尋找解決方案。

此外，基金會每個月也會舉辦「有光講座」，首場在5月31日晚上7點30分開始，邀請到「我們與惡的距離」導演林君陽到基金會座談。

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