因應同性婚姻法通過 知名企業486先生這麼做

2019-05-18 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕因應《同婚專法》通過，許多企業開始煩惱公司內部有關異性婚姻的福利政策，是否應該適用於同性婚姻，對此，知名企業「486團購網」執行長陳延昶率先提出回應：異性婚姻的福利，同性婚姻一律適用！

根據「486先生」臉書推出的方案指出，「性別平等！本公司遵照政府立法，5/24起，公司同性同仁結婚適用公司結婚禮金、育兒津貼、夫妻健檢補助等相同福利。」並留言獻上祝福。

此舉一出，馬上大受網友好評，紛紛在下方留言「好棒的頭家」、「幸福企業」、「好公司，讚」。

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