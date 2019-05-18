曾勇敢出櫃 Aida&綺綺宣布結婚感動5萬網友

2019-05-18 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，讓許多支持同婚的群眾感動落淚，其中曾公開出櫃的知名插畫家「Aida&綺綺」更在臉書宣布「我們要結婚了」，超過5萬名網友按讚祝賀。

知名插畫家「Aida&綺綺」常常在臉書粉絲團分享情侶生活，受到網友歡迎，去年Aida突然宣布「是的，我是同性戀」，並說他們不想強調性別，「因為愛本來就是不分異同的」，「你們希望綺綺是男生，綺綺就可以是男生；你們希望綺綺是女生，那麼綺綺就可以是女生。我希望無論是同性戀或是異性戀，都可以從我的圖文裡感受到溫暖」。

Aida也向尚未出櫃的人加油打氣，「你們不孤單，我也是一路這樣過來，希望我能帶給你們勇氣，真正愛你的人，不會在乎你的性向，我也很懦弱、經常在半夜獨自哭泣、經常覺得自己很孤獨，但其實我們並不孤單，我們一起加油」。

如今同婚法通過，「Aida&綺綺」在臉書歡呼「在立院外淋雨淋了好幾個小時，成了落湯雞，但還是好激動也好開心，終於是結婚而不是結合（？）。」更透露會在今年舉辦家宴，甚至為穿婚紗已經瘦了6公斤，他們感性地說「謝謝讀者陪了我們好多好多年」。

這篇貼文有5.4萬人按讚，紛紛向他們道賀「終於等到了 好感動」、「恭喜 同婚專法通過， Aida 綺綺 妳們終於能牽手一起走過了。」

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