感念故鄉栽培 他們連續13年組團回鄉義診

2019-05-18 11:07

〔記者林國賢／雲林報導〕台北市雲林同鄉會醫療服務團返鄉義診今天開跑，除有內科、骨科、口腔癌篩檢外，並結合雲林縣衛生局進行健康篩檢，這是同鄉會連續第13年回鄉義診，照顧鄉親的健康。

台北市雲林同鄉會感念故鄉的栽培，2007年在前理事長張神其、康義勝號召下，旅北鄉親們成立醫療服務團返鄉義診，每年出錢出力，服務每一位需要的鄉親。

「這樣會不會不舒服？」活動現場醫生仔細檢查、專心問診，詢問老人家哪裡不舒服，給予保健建議，阿伯說，醫生都很親切、仔細。

同鄉會理事長翁源水表示，每年義診都獲得鄉親極大回響，今年將舉辦4場，分別是今天上午斗六市斗六國小、下午在古坑鄉古坑國小；明天上午在林內鄉林內國小，下午莿桐饒平國小。

雲林縣長張麗善感謝旅北同鄉們每年回來故鄉義診，照顧鄉親健康，也請民眾踴躍前往參加義診。

義診內容包括抽血檢查（血糖、血膽固醇、三酸甘油酯、肝功能、腎功能）、尿液檢查、血壓測量、口腔檢查、衛教及口腔癌篩檢、骨質密度檢查、大腸直腸癌篩檢、子宮頸抹片檢查、胸部x -光檢查等。

65歲以上長者除了上列項目，另加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素、心電圖檢查及失智症篩檢，婦科專科醫師諮詢、肌耐力檢測及加強全面性的口腔檢測紀錄以有效提升鄉親口腔健康。

義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

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