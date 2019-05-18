為國爭光！英特爾科展 我國奪7項大會獎及4項特別獎

2019-05-18 11:04

〔記者林曉雲／台北報導〕捷報！2019年美國英特爾國際科技展覽會，我國學生大放異彩、為國爭光！我國代表團今年共囊括7項大會獎及4項特別獎，教育部潘部長文忠於第一時間即電賀該團肯定，因我國中等學校科學教育工作基礎紮實，所選出的參賽代表才能在國際舞台上發光發亮，代表團預定於5月22日凌晨返抵國門。

「2019年美國英特爾國際科技展覽會Intel International Science & Engineering Fair，簡稱Intel ISEF）」，今年共有82個國家、1454件作品、近1,842位學生參賽，在經過激烈的競爭後，我國13名學生共10件作品，囊括數學、化學、生物化學、醫學與健康、工程學、行為社會科學、物理學、地球與環境科學等各領域獎項。

科教館館長陳雪玉表示，今年2月舉辦「台灣國際科學展覽會」選拔代表學生，利用週末集訓三個月，不管是從研究方法及科學專業內容，到英語口語表達的挑戰、認識國際禮儀等，都經過充足的準備，在國立台灣師範大學生命科學系轉譯醫學實驗室林榮耀院士及多位教授的協助及指導下，同學們在進入國際舞台更能自信的展現自己的作品，除了同學的努力，更要感謝多位教授的協助。

青少年科學獎得主是台北市私立復興實驗高級中學學生勞志毅，不負眾望以「以奈米銦顆粒或鈉離子修飾竹子導電作為新型熱電材料之研究」作品獲大會能源物理學科二等獎。

基隆市立安樂高級中學陳懷璞同學以「魚能發電之開發及應用」作品獲大會工程力學科二等獎。

國立台灣師範大學附屬實驗高級中學學生鄭宗弘，以「連續函數與多倍角公式推廣研究」作品獲大會數學科三等獎；及特別獎之美國數學學會二等獎。

台北市立第一女子高級中學學生陳韻淇，以「上皮細胞黏著分子（EpCAM）促進大腸癌細胞中對於艾瑞莎（Gefitinib）之抗藥性研究」作品獲大會細胞分子生物學科三等獎。

台北市私立復興實驗高級中學學生鄭舒允，以「新穎『螢光素酶-螢光奈米鑽石』細胞化驗機制標記於人類間葉幹細胞之藥物篩選應用與研究」作品獲大會材料科學科三等獎。台北市立第一女子高級中學學生熊宗恬，以「情緒特攻隊：表情知覺中異族效應的神經機制之探討」作品獲大會行為與社會科學科三等獎；及特別獎之美國心理學會三等獎。

台北市立第一女子高級中學學生張宇嫻與簡維瑩，以「不同形態之銀奈米結構及銅銀雙金屬對電催化二氧化碳還原產物的研究」作品獲大會化學科四等獎。國立鳳山高級中學學生楊品賢與張維倫以「圓周上跳躍回歸問題之研究」作品獲特別獎之美國數學學會三等獎。國立台灣師範大學附屬實驗高級中學學生范傑翔與蕭柏智以「Co-movement！秋颱共伴效應之深入探討」作品獲特別獎之地球與環境科學學會榮譽獎。教育部將發給獲大會二等獎者新台幣10萬元；三等獎及四等獎者新台幣5萬元。

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