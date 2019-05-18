總統實現承諾 接見2019機器人世界大賽獲獎學校

2019-05-18 08:28

〔記者張忠義／高雄報導〕今年3月底南科實中FRC6998及成功高中FRC7497二校的機器人學校代表隊參加2019機器人世界大賽夏威夷區賽，分別獲得主辦單位First頒發「創業精神獎」（Entrepreneurship Award）及「評審獎」（Judges Award）。蔡總統當時在夏威夷過境時為比賽隊伍打氣時說「比賽勝利回國後請大家吃美食！」。

蔡英文總統日前接見由科技部陳良基部長、南科管理局林威呈局長、南科實中秦文智校長及成功高中游經祥校長帶領參賽學生及指導專家、老師、家長等人，以表揚師生實現自我、追求卓越，在國際舞台上發光發熱，讓世界看見台灣的努力，並實現承諾以美食款待，南科實中特別準備學生親自設計的隊服潮T送給總統。

總統府大家長陳菊秘書長準備美食點心款待受邀的師生、家長及與會的佳賓，氣氛輕鬆愉快，科技部部長嘉勉南科實中團隊的指導教授吳煥文與蔡汶鴻老師、劉昀姍老師對於學生的付出，是國家教育最重要的一環；學生也熱情地與總統、部長互動，場面溫馨自然。

蔡英文表示，很高興又與參與「2019機器人世界大賽」的同學們見面了，肯定科技部可以將資源投資在青年學子身上，培育學生參加世界級FRC大賽，讓台灣的學生在國際舞台發光發熱，希望未來能繼續努力，可讓台灣大多數的青年學子擁有這樣的機會，讓世界看到台灣。

總統也認同科技部與南科及中科管理局承擔了培育國家高科技人才的重責大任，今年我國有20所高中職學校團隊參加，共贏得15個獎項，創下歷年新高，也展現出最好的成果。希望未來能讓台灣大多數的青年學子擁有這樣的學習機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法