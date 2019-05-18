砂石山下的小學出繪本 譜出「希望之歌」

2019-05-18 08:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉新南國小位隘寮溪畔，被大大小小約8座砂石場圍繞，雖影響環境品質，卻也提供許多家長工作機會，師生最近與童書作家合作，出版「希望之歌」繪本，訴說學生透過小提琴、行動閱讀，在砂石山下編織夢想看見藍天的動人故事。

「這裡沒有藍天，只有一座座砂石山和數不清的機械大怪獸...我的爸爸也是負責操縱怪獸的人。」、「我很想爬過砂石山去尋找藍天...但阿嬤說，砂石場的孩子，沒有作夢的權利。」，繪本開頭說出了新南孩子的處境；校長陳淑蕙表示，砂石揚塵雖是每年招生很難說服家長接受的因素，但是全校70位學生中，約有2至3成的家長，是在砂石場工作，甚至孩子的阿公阿嬤也靠此補貼家用。

現況雖如此，新南國小近幾年靠師生努力與社會資源協助，全校孩子學小提琴，還登上全國舞台，甚至到美國演奏圓夢，棒球隊拚戰全國賽、舞獅隊縣內外競技常勝軍，更在3年前投入行動學習，如今成為屏縣唯一的教練學校；知名兒童文學家劉清彥得知學校的故事後，決定協助出書，他的文字搭配畫家蔡政諭參考學生原圖完成的繪圖，將新南的故事完整詮釋。

「希望之歌」近日由台灣彩虹愛家生命教育協會出版，有紙本也有電子書，已在連鎖書局上架；校方還將繪本輸入教學機器人，讓機器人為學生導讀，增添學習樂趣；繪本最後提到「樂聲帶我飛向藍天，越過砂石山，看見多采多姿的世界...」，證明偏鄉孩子只要懷抱希望與努力，再困難的出身都能克服。

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