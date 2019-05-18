雨後確幸！遊賞「黃綠紅」之美 千人齊健走

2019-05-18 08:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁公所結合高鐵特定區的行道樹特色，舉辦的「黃綠紅」健走活動今天一早登場，千名親子參加，氣氛熱烈，受凌晨降雨的影響，沿途逾900株的阿勃勒開始落花，路面宛如鋪上了金色地毯，景致更迷人，遊賞民眾直說：好幸運。

歸仁公所以高鐵站的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等路樹為主題，舉辦的黃綠紅健走活動，今年已邁入第5屆，避免大規模的交通管制，影響原有車流，每次僅限量千人參加，但都很快報名額滿，顯見深受歡迎，成功行銷在地特色。

健走從當地沙崙國中啟程，沿高鐵特定區內的道路，遊賞途中阿勃勒的黃、小葉欖仁的綠，以及鳳凰木的紅，全程約4公里，早上6點人潮集結，在暖身運動後，由歸仁區長柳世雄、立委王定宇，還有市議員郭鴻儀與許又仁等各界貴賓，一起鳴笛出發。

目前阿勃勒盛開中，民眾徜徉黃色花海下，而凌晨降雨後，路面更像鋪上金色地毯，遊賞其間，頗為浪漫。

參加者有的扶老攜幼，利用週休，來場親子健康行，民眾自在、愜意地遊賞經典的黃綠紅美景，甚至拿起手機，不斷拍照、留念。

除了健走活動之外，公所在沙崙國中架設舞台區，安排了才藝表演、有獎徵答，以及登革熱防治與防災等宣導。

公所統計，高鐵站區夏季限定的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等的黃綠紅3色行道樹，約有1700株，每年5月份起，各自綻放，形成特色美景，遊客爭睹，躍升歸仁當地新興的觀光熱點。

這3種行道樹中，以阿勃勒數量最多，分布在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路，以及大武路東側等；小葉欖仁近500棵，分布在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側，沿途構築出迷人的綠色隧道。

至於鳳凰木則集中在高鐵橋下道路以及站區廣場，數量超過300株，開花時，綠色枝頭火紅一片，相當搶眼。

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