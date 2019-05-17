亞洲人權燈塔！ 陳建仁：「白首偕老」諾言不分宗教性向

2019-05-17 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕「愛是恆久忍耐，又有恩慈！」副總統陳建仁今（17）天表示，在各界多年努力下，《司法院釋字七四八號解釋施行法》總算三讀通過，身為虔誠的天主教徒，他相信各大宗教能秉持慈悲與智慧，鼓勵信徒尊重彼此差異，也呼籲大家不分性傾向，祝福想「從一而終、白首偕老」的人們，同時感謝三院透過民主法治機制，捍衛台灣每個人追求幸福的權利，「也讓我們攜手同心，繼續讓台灣成為亞洲自由、民主、法治、人權發展的燈塔。」

副總統陳建仁今（17）日發臉書指出，這項法案的通過，向國際社會展現台灣是多元、活潑、成熟的民主國家，且公民有能力以民主協商制度，解決社會重大分歧，「更重要的，我們也向全世界展現台灣積極落實人權保障的決心和毅力。」

陳建仁讚許司法院大法官做出保障人權的第748號解釋，行政院也勇敢擔起責任，發揮智慧和耐心，不斷與正反雙方溝通，努力降低社會分歧，提出既符合釋憲結論，又能順應公投多數民意的法案，「應該給予最高的敬意！」

陳建仁認為，「從一而終、白首偕老」是犧牲奉獻的承諾，更是值得珍惜的生命核心價值，不分性別取向，他也始終相信，世界各大宗教都秉持慈悲與智慧，鼓勵信徒們敬天愛人，秉持自由、平等、博愛的精神，以相互理解、尊重、接納、關懷的理念，欣賞彼此的差異。

文中提到，教宗方濟各多次表態不應歧視同性戀，並說「如果有人是同性戀者，而能懷抱善心追尋天主，我有何資格論斷？」也鼓勵過遭神父性侵的男同志受害者：「天主如此創造了你，祂也愛這樣的你。」

陳建仁衷心期望從今天起，大家都能以自由開放的態度，走出同溫層，努力傾聽不同意見者的聲音，盡最大的能力相互理解、彼此相愛，以最真誠的心，祝福全天下的有情人終成眷屬。

文末，陳建仁也呼籲，「也讓我們攜手同心，繼續讓台灣成為亞洲自由、民主、法治、人權發展的燈塔。」

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