阿里山春茶競賽結果出爐 烏龍茶特等獎上看8萬元

2019-05-17 22:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的「阿里山高山茶春季優良茶競賽」，今年青心烏龍茶、金萱茶共計1337點（每一點為22台斤茶葉）參賽，經初審、複審到最後評審，競賽結果今天下午出爐，青心烏龍茶由「好茶山茗茶」邱瀞緯獲特等獎、金萱茶特等獎為「上意茶業」陳木生，其中「上意茶業」今年已經是二連霸。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年參賽的青心烏龍茶855點、金萱茶482點，因年初氣候少雨、乾旱，以往農會收購價青心烏龍特等獎6萬元、金萱茶2萬5元，建議售價也相同，然而受今年春茶產量少約兩成影響，預估青心烏龍茶的建議售價將漲為8萬元、金萱茶3萬5千元。

另外，冠軍獎項部分，青心烏龍茶由禾成茶業的葉進成囊括三個獎項，金萱茶分別為蘇冠杰、千葉茶廠陳棓梃、寈芳茶莊郭俊麟獲獎。

獲得金萱茶特等獎的茶廠代表林秀寬說，茶園管理、製作過程都嚴謹把關，得獎感到受肯定、很開心。

邱瀞緯是茶廠第三代，他說高中就接觸製茶，不過到5年前才深入學習，以往參賽最好成績是頭等獎，今年能獲特等獎感到很意外，覺得付出的辛苦有了收穫。

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