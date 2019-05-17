永達傳愛 捐贈澎湖縣府身心障礙學生交通專車

2019-05-17 23:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府首創成立家庭支持照顧中心，今年完成各鄉市據點設置，成為全國第一個達成率百分百的縣市，但亟需身心障礙學生交通專車接送，旅外永達保經董事長吳文永今捐贈交通專車，由澎湖縣長賴峰偉代表接受。

永達保經董事長吳文永出身馬公西衛，近年來帶領永達社會福利基金會，自2008年起捐贈澎湖縣11部復康巴士、捐助輔助設備、澎湖老人之家沐浴床、購置新生兒聽力篩檢檢測儀及清寒學生獎助學金補助等，透入上千萬元，更難能可貴的是吳文永帶領永達保經同事，捐助部分薪水不斷行善。

由於澎湖人口快速老化，老年人口達到15.85%，已進入高齡社會，推估有6成以上的被照顧者仰賴家人照顧，因此啟動交通接送服務計畫，並考量身心障礙學生在放學後的空窗期，仍是家庭照顧一大困難，因此澎湖縣政府辦理身心障礙學生課後照顧服務，透過交通車接送提供行的便利，吳文永得悉澎湖縣政府的需求，慨然捐贈澎湖縣政府交通專車。

捐贈儀式今在澎湖縣身心障礙福利服務中心禮堂舉行，由吳文永捐贈專車給澎湖縣政府，由縣長賴峰偉代表接受，賴也回贈感謝狀，而受惠最大的慢飛天使們，也自製浮球小管送給吳文永，表達感謝之意；除了捐款善舉協助家鄉外，吳文永也連續6年舉辦澎湖之旅，每年帶領500名以上業務、客戶抵澎舉行3天2夜之旅，帶動澎湖觀光。

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