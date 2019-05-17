醫病》小郭雪芙確診子宮頸癌癌前病變 國健署：每年5萬人檢出異狀

2019-05-17 21:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕有「小郭雪芙」封號的寫真女星曾智希日前驚爆罹患子宮頸癌前病變第三期；根據國健署統計，每年210萬做子宮頸抹片的民眾中，約有5萬人經由抹片檢查意外發現細胞異常變化，切片後確診約有1萬3000多名受檢者有子宮頸癌癌前病變。

我國提供30歲以上女性定期免費子宮頸抹片檢查，每年約有210萬人參加抹片檢查，約5萬人經由抹片檢查發現疑似有細胞的異常變化，經接受子宮頸（陰道）切片確診後，發現約1萬3000名子宮頸癌前病變個案，以及發現約1000名子宮頸侵襲癌個案。

國健署指出，子宮頸癌癌前病變有輕度、中度或重度細胞分化不良，或稱為第一級子宮頸上皮內贅瘤、簡稱CIN 1，第二級子宮頸上皮內贅瘤（CIN 2），或第三級子宮頸上皮內贅瘤（CIN 3）。

發現有癌前病變也不需太擔心。國健署指出，子宮頸癌前病變（CIN 1到CIN 3）大部分只需要簡單的門診手術就能治癒，經治療後，可避免惡化成子宮頸癌。

研究證實，子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，早期大多沒有症狀，因此容易讓人輕忽它的威脅。

有些女性覺得自己身體健康、已經停經、很少或很久未有性行為，就忽略或不接受抹片檢查；國民健康署建議，符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查，只要攜帶健保卡和身份證，到健保特約提供抹片檢查的醫療院所，就可接受篩檢服務。

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