北捷推LED「好孕吊飾」 讓孕媽咪需要讓座不再尷尬

2019-05-18 10:30

〔記者周采薇／台北報導〕為了打造懷孕媽咪的友善空間，台北捷運全線提供「孕婦優先候車區」，以粉紅色懷孕圖標示，讓孕婦可以優先搭乘，更推出免費限量的LED「好孕吊飾」，希望能夠加強孕婦的識別度，讓旅客及站務人員更加注意到身邊的孕婦。

台北捷運站務處第二運務中心主任葉嘉文說，「好孕吊飾」能夠發出LED燈，並且分成三段式閃光，懷孕媽咪可以吊掛在包包上，提醒其他旅客主動禮讓。

「好孕吊飾」限量2萬份，孕媽咪只要事前登錄「台北捷運GO」APP或是官網進行登記，就可以到指定的20個車站領取，包含淡水信義線5個：中山站、雙連站、民權西路站、石牌站、淡水站；松山新店線4站：古亭站、中正紀念堂站、大坪林站、七張站；板南線5站：台北車站、板橋站、新埔站、忠孝復興站、市政府站；中和新蘆線的頭前庄站、三重站、景安站；以及文湖線的南港展覽館站、西湖站、萬芳醫院站。

目前已經有2000名媽媽預約登記，實際領取的則有600位，如果孕媽咪有需要，只要提前登記，不限本人，出示條碼就可以到站務台領取。

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