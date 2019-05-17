大雨轟炸！竹縣新豐、竹北、湖口多處路段積水

2019-05-17 09:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣連夜急降雨，竹北市、湖口鄉、新豐鄉多處嚴重積水，其中新豐鄉過去24小時累積雨量超過200mm，公所上午9點緊急成立二級防災應變中心，松柏地區康樂路、德昌街暫時拉封鎖線封閉，以策安全。

縣府消防局表示，新竹縣濱海地區雨勢大，過去24小時累積雨量，竹北市99mm、湖口鄉98mm、新豐鄉超過200mm最為嚴重。像是新豐鄉西濱路二段265巷一帶積水2、30公分，竹北市鳳岡路五段369巷，還有多處地下道已預警性封閉。

新豐鄉公所表示，松柏地區積水情況較為嚴重，其中康樂路德昌街因大面積積水，已拉封鎖線暫時封閉；台1線往新竹工業區的大同地下道也出現大量積水。

湖口鄉公所表示，湖口老街台1線八德路與中正路一帶邊溝積水，達生路因路邊有民眾種菜，加上原水利溝堵塞，造成積水回流到慢車道。

另外，竹北市光明六路東一段往莊敬一路（第二體育場）道路有積水情形。福竹街水深約20至30公分，有拋錨車1部，員警到場排除中。竹北市西濱路一段69巷水淹約20公分，已拉封鎖線。尚義街與鳯岡路口水淹約20至30公分。東興里集會所前路樹倒下，壓到汽車，已有員警前往處理，請改道行駛。

趕到福興路協助交通維持的竹北市民代表朱健銘表示，福興路地下道淹水已封閉無法通行，汽、機車全開到平面和人行道，福興路和博愛街一帶交通混亂，警方現場交管，請民眾注意安全。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法