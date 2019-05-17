同婚專法》綠營擬祭黨紀防跑票 林岱樺：寧願受罰

2019-05-17 07:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今將表決同性婚姻各版本專法草案，其中民進黨團為確保行政院版本與民進黨團所提修正動議能順利過關，將在上午黨團大會中討論是否祭出黨紀。對此，反對將同性結合關係定義為「婚姻」的民進黨立委林岱樺稍早表示，她的立場仍是遵照公投主流價值，如果黨內真的祭出黨紀，她寧願被罰錢。

今日清晨6時許，大部分民進黨籍立委均在立法院議場外集合備戰，總統蔡英文也特別為黨內立委送上早餐，不過眾人閒聊等候議場開門期間，林岱樺卻十分氣憤地找上民進黨團總召柯建銘理論黨紀一事，不斷追問「為什麼要罰」、「不是說持開放態度嗎」，在旁的段宜康、吳思瑤等民進黨立委只能頻頻相勸。

隨後林岱樺受訪表示，她知道黨內可能祭出黨紀時十分錯愕，因為過去討論時，黨內都說會持開放態度，最後卻是用強制壓制的方式，因此她將不會去投行政院的版本，甚至第4條她還會投下反對，因為她認為婚姻就是「一男一女的結合」。

她也強調，同婚專法對於明年民進黨的選情影響非常大，因為去年公投顯示的主流民意已經非常清楚，這個主流民意不會在公投半年後突然消失，她對於行政院版能否讓民眾接受持保留態度，如果真的被依黨紀開罰，她也寧願被罰錢。

力挺同婚的段宜康受訪時則說，這是民進黨應該要承擔的責任，每件事情都會對選舉造成影響，「難道我們做決定或者追求應有價值都只考慮選票嗎？」

段宜康強調，考慮選票並不是一件不對的事情，但大法官已經做出釋字748號解釋，立法院就應該完成應有的責任，而這個責任跟選票考量在天平上是不成比例的，不論對選票會有什麼影響，都不能去迴避。

對於黨團可能祭出黨紀，段宜康表示，有些委員可能會因為投下贊成票，被反對（同婚）的選民施加壓力，用黨紀一方面是要保護願意支持這個法案的委員，另一方面也是幫那些有很大壓力的同仁減輕壓力，因為他們的投票是在黨紀之下所為，「對他們而言也比較好講。」

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