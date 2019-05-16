基隆擺脫爛路王 港區周邊爛路卻讓民眾火大

2019-05-16 21:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市道路考評擺脫爛路王？但港區周邊的道路卻不OK，連市府門前的義一路被形容成「貼膏藥」，信三地磚鋪面經常破損，車輛經過就發出隆隆聲擾民，居民氣噗噗。市府工務處養工科長簡翊哲說，義一路將在暑假全面刨鋪，信三路地磚要改為瀝青路面，日前第8次發包又流標，正與設計單位檢討再招標。

基隆市道路考評一度墊底，市府反映修改考評辦法，並嚴查管線施工，今年營建署公布考評結果基隆市獲得甲等及最佳進步獎，獲1000萬元增額補助，也擺脫「爛路王」惡名。

不過，市議員認為，市區路平雖有改善，但使用率高的義一路、義二路及中正路在市中心，也是郵輪觀光客經常會到的地方，但是，到處縫縫補補，像一件用破舊布修補縫製而成的「百納衣」，沒有一處是平坦的，尤其是市府前面的義一路，為何市府無感看不見？

此外，中正路與義二路間的信三路，就在東三碼頭邊，是郵輪客前往中正公園的重要道路，當年為營造商圈改為磚塊路面，但磚塊經常破損脫落，里長簡進發和住戶說，車輛經過，磚塊就發出啌隆啌隆聲響，夜裡吵死了，且不是一年半載的事，已經好幾年了，希望市府應全面重鋪。

市府工務處指出，市府近年投入6.48億元，改善了168條道路，每年選擇1至2條路段推動示範道路，完工後嚴格管制2年內禁挖，去年爭取2.6億元補助，今年做實踐路、麥金路、調和街示範道路，預計實踐路、調和街近期就施工。

工務處養工科長簡翊哲說，義一路過去因污水下水道工程，只有在2014年有大面積刨鋪，今年暑假會全面刨鋪。至於信三路磚塊鋪面將全面改為瀝青路面，已經發包了8次都流標，市府與設計單位正檢討工項，希望儘速發包改善。＃

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