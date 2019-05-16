國中會考本週六、日登場 新北33246人應試

2019-05-16 17:57

〔記者周湘芸／新北報導〕108年國中教育會考將於18、19日登場，新北考區設有30個考場，890間試場，共計有3萬3246人報考。新北考區身心障礙、重大傷病及突發傷病考生應考服務申請者共計390人，主要特殊考場位於板橋高中，共計有26間試場，考生人數135人，其他考場也皆設有零星的特教試場。

新北巿教育局指出，國中教育會考首日（18）考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共4科，19日則是自然與英文（含閱讀及聽力）2科。考場平面圖和試場分配表17日將公布於各考場，考生可於下午3點到5點至考場認識環境，但不得進入試場。

教育局指出，根據歷年考試統計，考場違規事件中，以提早翻開試題本作答及逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多，提醒學生遵守試場規則的各項規定。新北市政府也將提供交通管制與疏導、緊急醫療支援、設置陪考人員服務區等多項便民服務。

教育局長張明文表示，教育局將在6月10日至14日的「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，由國中學校教師及輔導老師協助選擇最適合的學校。為加強服務家長及學生，另於6月20日至27日提供專線電話諮詢，並擇定板橋高中、錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、北大高中、雙溪高中設立專線，家長及同學可多加利用。

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