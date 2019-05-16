中市收藏的廖繼春「遠眺玉山」是贗品？議員要求查真相

2019-05-16 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣知名畫家廖繼春作品「遠眺玉山」，目前保管在台中市葫蘆墩文化中心典藏室，市議員張耀中今於議會引述台灣重要畫家謝里法的說法，質疑該畫作是贗品，全然不是廖氏畫風，要求文化局調查真相。文化局說，將儘速邀集專家學者開會查證。

市府收藏的「遠眺玉山」在哪保管？日前引起市議員林祈烽和施志昌關切。後經文化局證實，縣市合併後，由豐原區公所移交給葫蘆墩文化中心，存放於有恆溫恆濕設備的典藏室，因作品曾修補過，需要一段時間穩定，沒有經常性的展出。

張耀中今於議會質詢時指出，根據謝里法的說法，在1970年代豐原鎮公所掛有廖繼春油畫，當時美術界多數皆已看過，那時代美術品不值錢，一般人不會注意，官員也不會去珍惜，從網站資料來看廖氏作品，全然不是廖氏畫風，而且相距甚遠。

他又說，「遠眺玉山」傳聞曾由廖繼春學生吳炫三修補過，但謝里法認為凡重要作品須由專業修復人員整修，畫家只補上顏料不算修復，而以吳炫三的畫風及對廖老師作畫習性之了解，不可能修復之後留下這種不稱職的樣貌。

張耀中指出，廖繼春在台灣美術史上屬頂尖地位，50號大作並不多，藝壇眾說紛紜，質疑該畫作可能是贗品，或者修復2次的過程有無損壞，文化局有必要調查真相，比對廖繼春其他作品加以釐清。

文化局說明，1985年豐原市公所秘書謝文雄接獲畫家陳石連指稱，原置於市公所的「遠眺玉山」遺失，作品隨後於清潔隊置物處尋獲，曾遭遇火警、被水浸濕，畫作油彩脫落損傷，經討論後委託吳炫三進行修復，名畫恢復舊觀，再懸掛於豐原市公所市長室。

文化局指出，該畫作2014年12月24日由豐原市公所移撥至葫蘆墩文化中心典藏，2015年1月8日登入中心財產，入藏價值為新台幣1500萬元。有關議員指稱畫作真偽，將儘速邀集專家學者召開會議查證。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法