推「長照照顧安排假」 近百民間團體連署

2019-05-16 17:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕因應少子化有「育嬰假」，而面對越來越嚴峻的長照問題，近百團體連署推動長期照顧安排假，透過「30天有薪假+150天彈性請假」，補助6成薪資，創造勞工、雇主、國家三贏。發起連署的婦女新知基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會、台北市產業總工會也呼籲各黨總統候選人正視並支持。

家總提出勞動部2016年資料，台灣1153萬勞動人口中，約231萬人為失能、失智、身心障礙家人照顧所影響，每年約17.8萬人「減少工時、請假或彈性調整」，每年約13.3萬人「因照顧離職」，這不僅是個人、家庭、企業損失，也是國家整體勞動力隱憂。

根據家總2017年「在職照顧者狀況調查」，發現每週投入逾20小時在家照顧的「在職照顧者」平均照顧約8年，其中40至55歲占73%，44%擔任主管職位，37%年資超過10年以上，其中多數人都承認影響工作品質。家總秘書長陳景寧直指離職照顧有三輸，對勞工而言，損失不只是一份薪水，年老退休金也不保；對雇主而言痛失熟練的員工，增加人事成本；對國家而言，不僅損失眼前整體勞動力與經濟力損失，未來還可能要為老後的離職照顧者提供長期經濟救助。

照顧安排假是由「30天有薪假+150天彈性請假」所組成，希望由就業保險提高1%費率作為支出，比照「育嬰留職停薪津貼」做法提供6成薪資的津貼，讓勞工在長照需求最混亂、最密集的前30天獲得補助，盡速穩定照顧安排，之後則針對處理臨時狀況、陪伴回診等照顧模式，提供150天彈性請假。

參與連署的台灣失智症協會秘書長湯麗玉則呼籲，在高齡少子化趨勢下，為兼顧勞動力及長期照顧需求，政府應讓在職照顧者可依法彈性使用「長照安排假」，讓在職照顧者可以不必看老闆臉色，能放心陪伴失智者就醫、從容處理失智家人意外事件、學習照顧知能、安排適合失智家人的服務、陪伴失智者適應新服務、協助新外籍看護學習照顧失智家人等，確保在職照顧者穩定於職場貢獻且把失智家人照顧好，如此可減少照顧意外或悲劇，對家庭、職場、社會都好，三贏策略。

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