屏東計程車拒跳表收費 運將挨罰9000元哭了

2019-05-14 16:57

〔記者李立法／屏東報導〕屏東車站排班計程車被爆有拒絕跳表收費情事，在網路上引發熱議，鄉民認為車站進出遊客眾多，恐損屏東形象，屏東監理站表示，幾乎每個月都有被檢舉或取締挨罰案件，甚至有計程車運將拿著9000元罰單到監理站哭哭啼啼，還抱著議價收費載客思維的運將要導正觀念。

最近有民眾在網路留言，指搭火車到屏東車站後，連續詢問了好幾部排班計程車運將都沒人願意跳表收費，讓他覺得很誇張，認為「計程車跳表收費不是基本常識嗎」，竟然在屏東行不通，引發網友熱烈回應。

屏東監理站表示，屏東地區還有許多「資深」的自營計程車運將，「兼差」性質居多，且觀念還停留在傳統的議價收費，為了導正舊思維，除加強宣導，也不定期會同警方進行取締，9000元罰款對一些運將而言，可能是跑車一個月的收入，在收到罰單後，跑到監理站哭哭啼啼，卻是記住教訓最直接的方法。

監理站並呼籲搭車民眾，如果遇到有未按表計費情形，請將時間、地點、車牌號碼、收取車資金額及駕駛人姓名記下後，向該站檢舉08-7666136，若查證屬實，將依違反「汽車運輸業管理規則」開罰9000元。

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