全台唯一3代歷史建物同堂 台中車站打造鐵道文化新亮點

2019-05-14 16:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日治時期1908年建造的台中車站第一代紅磚造蒸汽機關車維修坑道、1917年啟用第二代古蹟車站、2018年全面啟用台中新站，交通部鐵道局表示，台中車站將是全台唯一有三代歷史建物同堂的車站。為讓第一代車站機關車維修坑道遺址原地保存目標，今年3月已辦理車站變更設計並報台中市政府，完成部分車站都市設計審議及變更建照等核發程序，目標明年6月完工；屆時結合鐵道文化園區計畫，及台中市政府推動「綠空鐵道軸線」計畫，相信台中車站會成為鐵道文化意象新亮點。

鐵道局表示，2013年2月25日台中車站鐵路高架工程第一階段北側工區施工時，發現台中車站於日治時期機關車庫遺址，經研判是屬於1908年建造，後續由台中市政府文資專案小組確認遺址具有重要歷史保存價值。該機關車庫遺址發現時，因位於平面營運軌道下方無法立即發掘，直到2016年10月台中鐵路移上高架通車後，鐵道局騰空地面鐵路設施展開搶救發掘作業；期間歷經文資專案小組5次現場勘查及4次文資審議會議審查確認，機關車庫有歷經興建、改建至廢棄等不同時間歷程的建築遺留痕跡。

鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示，台中鐵路高架施工時發現該遺跡後，約75公尺的距離，高架建設因無法直接落墩，導致去年台中新站原本要5股道同步通車，現在只有3股道通車；目前預計9月就會進場施工，年底將高架結構體完成，明年6月完工交付台鐵局營運使用。

鐵道局表示，遺址兼具學術研究與文化資產保存價值，再加上其地處交通樞紐，極適合作為公眾展示教育的場所，可兼具觀光、行銷等目的。未來新站周邊2、3百公尺的距離，將包含古蹟台中舊站、原第一月台及第二月台、歷史建物及鐵路倉庫群，再將結合台鐵局「鐵道文化園區」計畫及台中市政府推動的「綠空鐵道軸線」計畫，相信可成為鐵道文化新亮點。

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