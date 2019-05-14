太麻里金針山不只金針花 近600株繡球花陸續開到7月

2019-05-14 13:44

［記者王秀亭／台東報導］太麻里金針山不只有金針花，5月中旬起，繡球花陸續綻放，藍紫色花團形成一條1.5公里的繡球花步道，吸引不少民眾專程拜訪，青山農場主人蔡政銘表示，繡球花預估在月底盛開，花期會持續到7月中旬。

蔡政銘表示，多年來常在農場上栽種各式花卉，發現繡球花很適合金針山的環境，從10多年前陸續種植，至今已累積近600株，營造出1.5公里長的步道，近年在網路推波助瀾下，有不少民眾每年都會專程上金針山賞繡球花，今年5月初已有多通詢問電話。

蔡政銘說，繡球花步道後段因無大樹遮陰，日照充足，是最早開花的一批，這幾天已有民眾趁著人潮還未增加，搶先上山賞花拍照，烏心石樹林下的繡球花則從5月底會陸續綻放，加上山上土壤多數偏酸，因而繡球花色多為藍紫色，漫步在步道十分浪漫。

昨天上山賞景的陳姓一家人說，去年看到繡球花盛開的美景後，就念念不忘，一聽花開了，便馬上到山上，原本上午還是艷陽天，中午過後竟開始起霧，更讓藍紫色的步道變的夢幻，彷彿置身畫中，走完整個步道，雲霧再度散開，感覺好奇妙。

蔡政銘呼籲，繡球花步道的美景近年逐漸傳開，吸引大批民眾前來，卻有少數人逕行摘花，甚至偷拔繡球花回家，每年都要補植幾株，呼籲民眾賞花也要愛花，才能讓更多民眾欣賞。

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