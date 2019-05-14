藍染清明上河圖！新北客家園區邀民眾「動手」邊看展

2019-05-14 12:49

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽客家文化園區在5月16日至7月14日展出藝術家魏籤懿個展「遊於染－魏籤懿設計藍染展」，展出12幅藍染清明上河圖與多件生活用品，將染藝融入民眾日常生活，並規劃多場互動體驗DIY，不僅讓參訪者認識多元技法，藉由動手了解客家傳統技藝與意象。

身分多元的魏籤懿不僅是藝術家，更是服裝設計師、企業家等，她從網路拍賣到一手創立自有品牌，隨著最近自然染與天然染盛行，開始著手運用生活中容易取得的各項媒材，像是咖啡、地瓜葉、蝶豆花、洋蔥、紅茶，進行自然染的研發，期待能激盪出非凡染藝。

擅長各種染藝技法的她，這次展出12幅藍染清明上河圖與多件生活用品，呈現多樣植物染技法和運用的創作，融入傳統古法吸納多元文化符碼為傳統增添新意，釋放知性美學，讓纖麗的藍染靈魂呼吸，參訪者悠遊於藍染的獨特與典雅。

另外，展期期間也規劃多場植物染DIY體驗課程，利用染布的多項技法，讓民眾直接動手認識客家傳統技藝與意象，詳細場次請上新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。

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