持續3年半淨灘 澎湖合橫國小獲環署頒特殊貢獻獎

2019-05-14 12:38

〔記者劉力仁／台北報導〕全校師生38人的迷你學校澎湖西嶼合橫國小，每個月進行西嶼后螺海灘淨灘，持續3年半不間斷，今天環保署長張子敬頒發「海岸環境清潔特殊貢獻獎」，表揚合橫國小師生保護環境之精神。

合橫國小校長葉萬全表示，每個月最後一個週四下午，固定是全校師生淨灘的時間，大家合力撿拾學校附近海灘的垃圾，並登記數量及種類，最常見是寶特瓶，從寶特瓶上的條碼查驗，8成從中國大陸漂過來，最遠曾發現來自北歐國家的寶特瓶，小朋友從小養成愛護環境的態度，是很好的環境教育。

環保署今天頒獎給推動低碳家園優良鄉鎮及村里，獲得銀級認證鄉鎮級為基隆市七堵區、桃園市八德區；村里級為北市文山區萬和里、北市萬華區騰雲里、新北新店區中山里、桃園八德區大和里、桃園平鎮區北貴里 桃園桃園區中信里、桃園中壢區中山里、新竹市東區千甲里、新竹縣竹北市新國里、雲林縣斗六市八德里、嘉義市東區新店里、臺南市大內區石城里、

宜蘭縣冬山鄉珍珠村、宜蘭縣員山鄉頭分村、澎湖縣湖西鄉南寮村。

環保署表示，這些鄉鎮或村里在綠能節電、資源循環、生態綠化、低碳生活、綠色運輸、永續經營表現績優，展現因應氣候變遷行動力。

環保署也針對地方公廁清潔、汙染行為取締、綠美化、清除登革熱病媒蚊等等進行考核，特優鄉鎮市區為北市中山區、新北永和區、桃園楊梅區、台南後壁區、新竹市東區、新竹縣竹東鎮、宜蘭縣羅東鎮、宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉。

特優村里為北市中山區劍潭里、新北市永和區民樂里、桃園市楊梅區楊梅里、台南市後壁區崁頂里、新竹市東區武功里、新竹縣竹東鎮瑞峰里、宜蘭縣羅東鎮南豪里、宜蘭縣三星鄉天福村、台東縣池上鄉錦園村。

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