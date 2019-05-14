離譜！機車大剌剌騎入台南公園 工務局允拍照開單

2019-05-14 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕「台南公園內像市區大馬路般！機車族常直接騎入園區，如入無人之境，看起來都沒有人在管，實在很離譜！」。有民眾向本報投訴台南公園內機車橫行的亂象。

投訴民眾說，最近看到台南公園內有機車騎入橫行，如入無人之境，因為市政府有公告禁止機車騎入公園內，這些沒公德心的機車騎士直接把車子騎進園內，由於園區常有行人散步遊憩，萬一不小心，行人可能被機車撞傷。

民眾反應，尤其是靠近北門路方向的1處涼亭，機車更是停的不像樣，有時一停就是1、20輛，讓人質疑「這公園是否都沒有人在看管？是沒有政府了嗎？」。據側面了解，該涼亭處常有群眾聚賭行為，這也該注意查緝，以免成了園區治安死角。

對此，市警五分局北門派出所表示，園內禁騎機車，因為是在公園範圍內，機車族違規騎入部分，會由市府公園科去取締；涼亭聚賭部分，如有情資，警方會加強查緝，事實上，過去警方曾在該地法辦過聚賭犯行。

市府工務局副局長王建雄說，公園聚賭部分，會請警方幫忙全力查緝；對機車違規騎入園區，工務局會請負責園區的保全人員加強巡查涼亭等特定據點，只要發現機車族違規闖入，會由保全拍照存證、開單告發，請民眾不要明知故犯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/