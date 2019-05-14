嘉縣阿里山高山茶春季優良茶競賽 1337點競爭特等獎

2019-05-14 11:53

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦今年「阿里山高山茶春季優良茶競賽」，計有烏龍組855點（每1點為22台斤茶葉）、金萱組482點，本月13到17日在梅山農會由農業委員會茶業改良場課長林金池、前茶改場魚池分場長郭寬福主持評審，17日下午3點公布成績，6月2日上午在梅山公園停車場頒獎暨展售。

梅山農會總幹事黃世裕表示，由於年初少雨缺水，使茶葉生長期延後，參賽總點數1337點，比往年1千5、6百點略少，所幸茶質穩定，農會培訓的18位茶評師參與初審，跟著林、郭等「茶博士」學習，也有傳承意味。

郭寬福說，今年春茶採茶在4月20日之前的受乾旱影響，茶葉生長不整齊，4月下旬有雨水滋潤而品質較佳，茶農都有精進製茶技術，這部分沒問題，比較大的挑戰是4月底、5月初製茶期間老天下雨，環境濕度高，茶農要靠焙茶室設備控制茶葉乾燥，才能焙出味道清揚、水色明亮的好茶。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/