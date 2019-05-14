台南偏愛透天厝 危老房屋重建申請占8成

2019-05-14 11:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為讓危老建物加速重建，中央祭出「都市危險及老舊建築物加速重建條例（下稱重建條例），南市目前核准12件，其中以私有透天厝占8成，都發局分析原因，主要是南部人習慣住透天厝，加上重建申請條件需百分百所有權人同意，公寓大樓較難整合，相較下，重建條例申請條件對私有透天厝有利。

有鑑於1999年「921大地震」前既存的老舊住宅，皆未能符合現行的結構耐震設計標準，為了提昇都市整體公共安全，中央訂定重建條例，鼓勵民眾能快速有效進行重建。

南市都發局說，南市還有許多既存老舊住宅，雖然申請件數沒有預期的多，但若以目前全國申請核准件數約140件，南市已核准12件，占約9分之1，執行情形也算不差。

都發局指出，危老重建申請基本條件，建築位於都市計畫範圍內，經結構評估有危險之虞，非經指定具保存價值的建築物，所有權人100％同意即可申請危老重建，由於私有透天厝產權單純，重建大都是為了自住，而且依結構危險程度與各項容積獎勵條件，可取得基準容積1.3倍或原建築容積的1.15倍的容積獎勵，申請人都很樂意配合。

都發局表示，重建期間免徵地價稅，重建完成後地價稅與房屋稅一併減半徵收2年，若所有權人於2年期間內未移轉者，房屋稅部分還可以繼續減徵10年；另中央考量民眾重建資金措籌不易，亦提供一戶300萬元的信用保證貸款服務，以填補民眾的重建資金缺口。

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