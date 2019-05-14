新化五寶節千份美食上桌 亞洲廚皇教作私房菜

2019-05-14 11:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區農會結合了轄內知名的鳳梨、竹筍、番薯、橄欖、胡麻等產業，舉辦五寶節活動，將於本週六熱鬧登場，端出千份美食提供品嚐，還邀請有「亞洲廚皇」封號的郭主義（古錐師）教作私房料理，美味行銷在地特色。

活動於18日在新化武德殿前方的大目降廣場舉行，規劃了農夫市集、DIY體驗，以及取材五寶的竹筍飯、鳳梨果乾、地瓜冰棒等美食，提供民眾兌換，總計有千份之多，並安排系列的才藝表演，炒熱氣氛。

擔任區農會理事長的市議員李偉智表示，新化的產業特色豐富、多樣，希望官方資源多挹注，地方一定全力以赴推廣，連同168線的觀光廊帶也將爭取發展，創造大目降榮景。

農會今天為五寶節熱鬧造勢，市議員林宜瑾、林志聰、陳碧玉都共襄盛舉，協助代言，新化區長吳金喜與地方各界也出席力挺，現場還展示橄欖茶凍、冰烤番薯、鳳梨果乾、紅藜竹筍粽…等系列美食，令人垂涎。

曾在中國北京廚皇大賽勇奪佳績的郭主義，18日活動當天應邀教作五寶私房料理，現場示範竹筍雞鍋與金絲蝦 等2道佳餚，機會難得。

區農會今年結合地方2寶，開發了芝麻鳳梨酥，總幹事陳榮賢也結合鮮採的梨山茶，推出全新的伴手禮，推廣地方特色，他歡迎各界參加產業文化活動，感受大目降的熱情活力。

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