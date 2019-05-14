長照跨部合作 北市南港郵局3~5樓改建為長照機構

2019-05-14 09:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕長照需求日漸增多、也需要更多空間營運；衛福部和交通部合作，用南港郵局3樓到5樓的節餘空間改為長照機構，可提供100床和社區式收托16人日照服務模式。

衛福部長陳時中和交通部長林佳龍今天上午簽署合作意向書，是首個跨部會合作的公辦公營長照機構示範點；衛福部長陳時中說，這是補充南港區長照住宿式服務資源不足的問題。

交通部是郵局的主要持股單位，林佳龍說，盤點郵局的狀況後，還有兩個郵局的條件還滿符合的，目前還在評估，要讓郵局資產活化，這涉及土地使用變更和法令和行政上面的配套。

林佳龍說，郵局是很多長者熟悉的地方，「這是一門好生意」，目前也在盤點其它交通部資產例如台鐵等。

台北市老人占比很高，接近18%，但長照機構很少。立法委員吳玉琴說，台北市長照住宿式機構嚴重不足，僅六千多個床位，還差了四千多床，且南港區沒有老人機構，北市市民大多倚賴新北市的住宿式長照機構。

吳玉琴說，去年市長選舉前就多次提醒衛福部，台北市要趕快建置住宿型長照服務，因為台北市這方面太倚賴新北市，這跟北市房價太貴、且卡在建管和消防方面的法規有關。

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