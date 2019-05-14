20餘里長反南山公墓全區保留 黃偉哲：納施政參考

2019-05-14 08:05

〔記者王俊忠／台南報導〕對於有文史工作人士指南市南區南山公墓有歷史意義保存價值的古墓，要求市府全區保留，而南區20餘位里長站出來組成公墓更新發展促進會，反對全區無意義的保留。市長黃偉哲表示尊重在地居民與里長們意見，將納入施政參考。

民政局會依文化資產法相關規定妥善辦理公墓遷葬事宜，以確保文化資產獲得完善保存並提升市民生活環境品質，使土地能活化利用促進經濟、都市發展及完善南市殯葬設施服務量能等多元效益。

市府表示，民政局目前各項遷葬作業進度為墳墓查估及公告認領中，皆尚未進行代為起掘及整地工程，市府重視古墓文物歷史價值珍貴性及保存重要性，除目前遷葬進度尚未公告認領中者，考量墳墓屬私領域及尊重家屬認領意願，於公告期滿後將暫停後續遷葬作業，其餘各項遷葬作業將待文化資產調查及審議結果再行調整或辦理後續遷葬作業。

文化局則說，南山公墓歷史悠久，可說是跟著府城的歷史發展演進至今，留存府城各時期的古墓，許多與台南相關的歷史名人長眠於此。因此，文化局文化資產管理處將與民政局攜手合作，預計今年展開南山公墓開發範圍的先期調查工作，包含人物、事蹟、墓制及分布範圍等內容，等到完成後，由文化局文資處依「文化資產保存法」進行相關評估與審查程序，再依其結果研議後續適宜處置方案，期能達成保存與城市發展雙贏局面。

此外，文化局說，為使關心民眾瞭解市府目前規劃範圍、遷葬作業程序及相關文化資產價值評估程序，已於4月25日舉辦「南山公墓辦理進度說明會」，收集各方意見，作為未來施政參考。

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