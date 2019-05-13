復興後山防災前進指揮所 巴陵綜合行政中心啟用

2019-05-13 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一山地行政區、地處偏遠的復興區巴陵後山地區，市府斥資1億7500萬元，克服高山平坦腹地有限，在華陵里7鄰新建3層樓、占地706坪的「巴陵綜合行政中心」，13日下午由市長鄭文燦、地方耆老舉辦落成啟用典禮，即起提供巴陵消防分隊、華陵里市民活動中心、幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段及觀光旅遊資訊服務中心等6個單位使用，此一連棟建築廳舍不僅是矗立後山地區的指標建築，更結合救災、教育、衛生、工務及旅遊等功能。

巴陵綜合行政中心結合綠建築及智慧建築特點，也是原鄉地區等級最高的智慧建築，1樓大廳展示知名泰雅編織藝術家尤瑪．達陸的作品，傳達出泰雅圖騰、古謠等原住民族特色文化。

原在上巴陵租用民宿的巴陵消防分隊，15名隊員除興奮搬遷巴陵綜合行政中心入新厝，終於有了自己的家，有舒適的備勤宿舍、健身空間，並發揮創意在頂樓設置簡易設施，以利就地利用針對山域救援進行各項系統繩索練習。

巴陵綜合行政中心落成啟用，最樂的還有部落老人和小孩，市府衛生局結合在地資源公所和華陵衛生室等，於巴陵綜合行政中心3樓設置照顧管理中心復興區後山分站，以提供多元的長照服務，因為於2011年成立的復興區照管中心，與後山分站相隔38.2公里，所需車程約70分鐘，現只需20分鐘；設於1樓的復興區立幼兒園華陵分班，新園舍規劃2間活動室、室內遊戲空間、教保準備室及設有暖氣調節設備的五星級的盥洗室，預計在暑假期間增設戶外的沙坑及戲水池，目前收托7位幼兒，8月已報名14位幼兒，嶄新、明亮的空間，讓小朋友直呼教室好漂亮，因進駐單位多，還可以讓幼兒認識不同的職業，也是另一種社會多元學習的環境。

鄭文燦提到，每年防汛期間，行政中心可利用建置無線電基地台設備，透過上高義及東眼山站台，並結合衛星行動電話，建立更完善的防救災通訊網絡，且能透過遠端視訊會議系統與市府災害應變中心同步連線外，中心設置3座無線電專用基地台，提供復興區的偏鄉部落、各遊客中心及民間救難團體進行即時通訊，確保災害發生期間，各部落間與市府、相關單位聯繫不中斷，在災害發生時，能迅速因應，共同協助部落守護後山這塊美麗的土地。

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