因為這件事 土生土長台北人PO文讚美宜蘭人好有情

2019-05-13 23:59

［記者江志雄／宜蘭報導］一名台北土生土長的網友，在地方臉書社團「宜蘭知識+」發文說，他到宜蘭工作5年後，這裡的同事常有「靠腰喔，攻殺小啦」、「你台北來的吼」之類口頭禪，只要看人的反應，就知道身在何處，引起不少鄉民的共鳴。

母親節晚上，宜蘭縣游小姐的媽媽在醫院動刀，亟需5000CC的O型血，她上網請求20人捐血相助，半小時後就有20人赴醫院報到，消息傳出後，鄉民大讚宜蘭很有人情味。

這名台北土生土長網友說，因為工作關係，他常與羅東聖母及博愛醫院有往來

對於母親節晚間宜蘭缺血求助文相當有感，覺得宜蘭好有情。

鄉民留言，「有感覺+1，有時候回去台北反而會不適應」、「台北人+1，剛來這裡唸書時，路上還會有阿嬤跑來跟我聊天」、「我們是假日回宜蘭，回去像天堂，台北像~」、「三八哦五閒來街啦」、「前天去林口看爸爸媽媽，昨天一出隧道我就知道我到宜蘭了，因為下雨」、「人在桃園，心在宜蘭，好想故鄉」。

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