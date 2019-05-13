忍惡臭多年 新北里長批鴨母港溝整治只做半套

2019-05-13 21:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午主持三重區第2場里長座談，里長反映鴨母港溝惡臭，希望能夠加蓋、杜絕登革熱疑慮，水利局則回應，里長反映路段為都市計畫道路，因此須由交通局評估，有交通需求才能開闢並加蓋，目前採取定期清淤並偕同環保局加強稽查。

三重區119里的里長座談會分為3場舉行，今天三重西區、南區和北區共34位里長出席，反映污水水下水道施作、電纜地下化、空軍三重一村活化等問題。

侯友宜說，三重污水下水道接管率高達93％，有的里因違章建築多、管線不清等問題，導致接管受阻，水利局應積極與台電、國有財產局等相關單位協調，並提出解決方法與所需時間。

大有里里長鐘林美珠反映，中正北路331巷20弄鄰近鴨母港溝上游，住戶已忍耐惡臭多年，但市府只整治下游，上游依舊髒臭、漂浮不明污染物，夏季將到來，更擔心形同死水的鴨母港溝成蚊蟲溫床，導致登革熱疫情，希望能將331巷20弄的水域「加蓋」，阻絕惡臭並杜絕傳染病疑慮。

侯友宜說，鴨母港溝整治有短、中、長程規畫，將請水利局向地方解釋各期程進度。

水利局副局長楊宗珉回應，中正北路331巷20弄為都市計畫道路用地，屬國有財產署用地，必須由交通局評估有交通需求後，才能請中央撥用並加蓋、施工，目前以定期清淤、會同環保局加強稽查改善惡臭問題。

至於空軍三重一村活化，有里長反映希望部分空間供為地方辦活動，文化局主任秘書翁玉琴解釋，目前三重一村仍在進行OT的可行性評估，若里長有使用需求，可先提出社區營造計畫申請。

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