春遊補助招手自由行客 嘉市府祭百萬汽車抽獎

2019-05-13 21:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府配合交通部觀光局「春遊專案」，團體補助800萬額度已登記額滿，然而自由行1600萬元可補助3萬2千間房次，現已申請約1千多間、尚有額度，為吸引旅客來嘉，市府今推出活動期間住宿並消費滿額，可抽百萬汽車、鑽戒抽獎活動，持續加溫觀光。

嘉義市長黃敏惠今為活動宣傳說，嘉義有Netflix「世界小吃」亞洲篇所拍攝的林聰明沙鍋魚頭、劉里長雞肉飯、阿娥豆花、嘉義縣的松山土窯羊肉等美食，而除了美食，持電子票券可免費搭乘三條嘉義市區公車（1路、7路、66路），暢遊蘭潭、檜意森活村、嘉義舊監獄等景點。

黃敏惠表示，春遊專案有58家配合的旅館業者，即日起到6月30日，只要民眾拿住宿發票及在嘉市消費累積滿666元發票，上網登錄就可摸彩，除有百萬名車，獎項還有五星級耐斯王子大飯店的總統套房、樂億皇家渡假酒店總統套房、Gogoro、Macbook Air、點睛品鑽戒等，活動詳洽（05）2252272。

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