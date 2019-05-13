碧湖公園臭水死魚 北市府：釜底抽薪要換水

2019-05-13 19:41

〔記者郭安家／台北報導〕台北市內湖區碧湖公園7公頃的內湖大埤是民眾假日踏青好去處，但已超優氧化，近日湖色更深再傳死魚。台北市議員李明賢今下午會勘，問台北市政府何時清淤？豈料，水利處回應「依照淤泥堆積標準，還要25年」；李痛批這是台北市政府辦事效率？公園處認為，可不用水利處標準清淤，先清岸邊善心人士長期堆積的麵包屑等有機土。

水利處長陳郭正說明，水利處主要調節庫容、管理水量問題，沒在管水質部分，庫容若有損失，當初會很在乎進行清淤；大湖公這幾年監測量淤積量很少，代表上游沖刷泥土不多，同仁可能依此推算25年才有可能清，導致議員不滿。

公園處花卉中心主任宋馥華緩頰，水利處每年都測湖中心底泥，中心因沒水源，一年淤積約兩公分，水利處人員才會因此回答目前達不到清淤標準；她認為，優養化與湖底層分有關，大碑湖岸邊長期有釣客、善心人士餵食麵包屑等食物，導致岸邊泥巴富含有機物質，其分解的養分會被藻類吸收，因此湖中心不用清、岸邊要清。

宋馥華表示，現在也已加裝兩座曝氣設備，盼氧氣充足，但水流不多處仍會有藻類聚集；她指，大湖公園水源靠附近山區雨水灌入，難免每天會撈到死魚，最釜底抽薪是換水，可能要趁颱風季節雨水進來時，放掉一部分湖水，否則該處一潭死水無法救。對此，陳郭正表示，願協助做一次清淤。

附近居民林小姐說，夏天的湖面很臭，經過時會影響心情，他們又不是次等公園，但老早向1999（市民熱線）反映，北市府一直說要處理竟拖了1年。

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