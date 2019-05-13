最美日式車站憂淪蚊子館 竹田驛園閉關半個月再出發

2019-05-13 21:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田鄉公所每年投入近70萬經費，向台鐵承租及養護台鐵竹田站前的木造站房及週邊館舍「竹田驛園」，2年前竹田鄉公所公開招標委外管理，卻發現成果不如預期，觀光門戶功能不彰，竹田鄉公所因此緊急喊卡，提前解約收回管理權，並將於15日起閉園整修半個月，預計6月重新開放。

台鐵竹田車站前的木造站房是屏東縣暫定古蹟，也是台鐵屏東線上僅存的木造車站，日治時期是相當繁忙的轉運站，當時還特別在車站旁建造兩棟倉庫暫放要運送至外地的農產品，因而有「頓物驛」的站名。

隨著鐵路運輸沒落，竹田車站被改成簡易站，木造站房面臨拆除命運，經地方人士極力爭取才得以倖存，後來獲得內政部城鄉新風貌補助計畫支持，2000年重新命名為竹田驛園，保留木造車站原貌，兩座舊倉庫也活化成為李秀雲攝影及竹田釀造館，古樸幽靜的園區，被旅客譽為「最美日式車站」。

過去竹田驛園由竹田鄉社區營造協會協助養護，經審計單位要求，竹田鄉公所兩年前公開招標委外管理，與得標的屏東縣六堆觀光協會簽下3年合約，執行過程審查委員認為，得標業者未履行契約內容，管理成效不彰，憂心竹田驛園淪為蚊子館，因此竹田鄉公所提前終止合約收回管理權。

竹田鄉公所表示，為了活化竹田觀光門戶，公所每年繳交6萬元租金，並編列館舍養護、綠美化等預算約62萬，竹田車站每日進站人次從2015年168人逐年提升，至去年每日平均超過300人，期待竹田鄉文化觀光所接手管理竹田驛園後，能再創觀光高潮。

竹田鄉公所也表示，重新開放的竹田驛園將重現今年台灣燈會中客家燈區及竹田鄉的主燈燈飾，木造站房則會有觀光導覽諮詢進駐服務，同時引進電動車、租賃單車業者，公所也持續與台鐵溝通，期待能鬆綁現行商業行為限制，讓地方農特產品、文創品可以利用園區空間進行展售活動，帶動地方創生。

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