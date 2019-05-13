爭取66億 台大醫院虎尾院區籌建醫療大樓邁向急重症醫學中心

2019-05-13 15:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕規劃爭取66億，台大虎尾院區爭取籌建醫療大樓邁向急重症醫學中心，今天台大醫院雲林分院院長黃瑞仁向雲林鄉親報告，期待5年後達標，雲林縣衛生局及地方各界則樂觀其成。

為爭取升格為急重症醫學中心，台大醫院雲林分院今天在虎尾院區邀集雲林縣衛生局長曾春美、及地方各界召開說明會，向鄉親說明該院未來願景。

黃瑞仁指出，該院將在虎尾院區籌建第2期醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍，增設教學研究空間，預計興建經費約55億元，添購醫療儀器設備11億5000萬元，希望能在2024年落成啟用，屆時虎尾院區一般病床將有560床，包含急性病床總病床數達805床的急重症醫學中心規模。

黃瑞仁表示，目前斗六院區許可急性一般病床400床，開放324床，急性精神50床，慢性精神110床，虎尾院區尚有許可急性精神100床未開放。

至於虎尾院區第2期規劃審查及發包設計約需3年、施工期2年，黃瑞仁強調，工程經費龐大希望由分院自籌1/3，其餘盼能爭取中央與地方政府各補助1/3，若順利可望5年後落成啟用，讓台大醫院雲林分院成為雲嘉第一家醫學中心。

曾春美表示，雲林長久以來醫療資源嚴重匱乏，縣民罹患重症需奔波至外縣市就醫，就醫不便且影響生計，雲林縣政府將會全力協助爭取中央支持台大醫院雲林分院升格醫學中心，發揮雲林「醫界龍頭」角色，帶動縣內醫療院所提昇醫療水準。

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