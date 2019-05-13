嘉市代理教師8月起1年完整聘期 全教總給五星評比

2019-05-13 15:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕全國教師工會總聯合會2016年起，每年5、6月檢視各縣市代理教師聘期，並給各縣市評等，其中嘉義市調降班級人數國中每班29人、國小27及代理教師新學年度起給1年完整聘期等，獲得全教總五顆星評比。

嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，去年縣市長選舉，全教總調查各縣市長候選人對於代理教師聘期態度，今年並再檢視各縣市代理教師聘期，其中除了金門縣，嘉市長黃敏惠已承諾今年8月新學年度，就會給一年聘期，全教總因此給五顆星肯定。

嘉義市政府教育處長葉國樑表示，嘉義市目前針對沒有接行政的代理教師聘期為10.5個月，有接行政的則聘1年，8月起新學年度，全部的聘期都是12個月。

林文章說，代理教師與兼課鐘點老師不同，跟正式老師工作相同，但聘期10.5個月、1年等都不同，現在有一年完整聘期，代理教師較有保障，也提高代理教師研習進修的意願，對教學環境的穩定及孩子的學習品質也都更好。

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