抽血就能檢測乳癌 長庚醫師：期待2年內上路

2019-05-13 00:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕乳癌高居台灣女性癌症首位，澳洲「奧莉薇亞紐頓強癌症研究中心」的新研究，可望透過檢測血液中與腫瘤有關的DNA，取代目前乳房X光攝影為主的掃描或侵入性檢查法；基隆長庚醫院早在去年8月就宣布，醫師江坤俊與研究團隊發現人體中的蛋白質「WISP1」可做為「血液中新型乳癌腫瘤指標」，研究成果已拿到國內專利。

江坤俊週日晚間受訪時表示，澳洲的研究與我國中研院所做的循環腫瘤細胞萃取系統，和他的研究專利，3者都是監控癌細胞有無復發的方法，都可用來篩檢癌症，但基隆長庚的研究更能大幅降低檢測費用。

基隆長庚醫院去年8月召開記者會，一般外科的副教授級主治醫師江坤俊與研究團隊，發現人體中蛋白質「WISP1」可做為「血液中新型乳癌腫瘤指標」，臨床有助早期診斷乳癌、評估療效、偵測復發情形；江坤俊週日晚間表示，因臨床實驗的病人樣本數不足，供病人使用的新型檢測方法還要再等一等，希望明年或後年可以提供更好的醫療服務。

他說，「WISP1」可透過抽血檢測，希望未來加速推廣臨床應用，「就像使用血糖機測量血糖一樣方便！」這項研究已有生技公司接洽，但因為乳癌患者的實驗樣本數不足，希望有更多的實驗樣本找出最精準的數據，供未來臨床使用時參考。

江坤俊舉例說明這3種檢測方法，一樣抽取20cc血液，澳洲所做的研究是在找尋血液中癌細胞的DNA，癌細胞的DNA與正常細胞的DNA不同；而中研院所做的研究，是了解血液中有無活的癌細胞在流動；至於他與長庚醫院研究團隊所做的研究，則是從抽血中找尋有無癌細胞的分泌物。

江坤俊去年8月在記者會指出，第一、二期乳癌治療的成功率可達9成以上，及早治療的效果愈好，但乳癌攝影因為檢查時很痛，很多婦女做過一次就不想再做第二次，篩檢率不高，現有的乳癌腫瘤指標，例如癌胚胎抗原（CEA）、CA153等，靈敏度、準確度也不夠精準。

他表示，3年多前找標靶治療做基因研究，意外發現「WISP1」蛋白質，不但會增進乳癌細胞生長和轉移，也會分泌到血液中，江坤俊團隊證實「WISP1」可做乳癌的指標，敏感度和特異性都優於現有乳癌指標，研究成果「以血液中WISP1的濃度作為乳癌篩檢及偵測復發的方法」已取得國內專利。

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