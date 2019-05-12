經國轉運站停車空間不足 站前人行道淪停車場

2019-05-12 22:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕距離桃園市南崁交流道只有2分鐘車程的經國轉運站，明天啟用滿一週，雖然轉運站2樓有設置180席機車停車格，但面對每天330發車班次帶來的人流量，停車空間不及需求，放眼望去，超過百輛的違停機車停在人行道上，將整個轉運站包圍起來，情況相當嚴重。

對此，桃園市政府交通局表示，將分別在轉運站周邊及經國重劃區內的廣停用地設置機車停車格及汽車停車場，改善民眾違停狀況。

為了配合未來捷運綠線通車，以及紓解南崁交通，桃園市政府在桃園區經國路及幸福路口興建經國轉運站，進駐原先停靠在南崁及桃園車站的部分國道路線，總共4家國道客運、6條路線，不料，自6日正式啟用後至今不到1個禮拜，卻發現該處雖有設置免費停車場，但因設置在2樓，有的民眾不想爬樓梯，或是晚去停車場早已被停滿，由於附近沒有停車空間，而導致民眾直接將機車停放在轉運站前的人行道上，形成違停亂象。

家住台南的陳姓男子表示，因為工作關係住在南崁，原先回家只要走路就可以到車站搭車，現在還得騎車或坐車，搭車更不方便就算，後來還發現騎車來又沒地方停車，只好請朋友幫忙載，無奈表示自己如果違停，不是因為不想守法，是根本沒有足夠停車格可以停；家住台中的吳姓女子則說，看到大家都把車停在人行道上，所以也跟著停，並表示轉運站人流量那麼大，只有180個機車停車格，根本不夠，認為市府事前沒有規劃完善，民眾被警察開單也很衰，建議乾脆直接在人行道劃設停車格，方便停車。

對此，桃園市交通局停車管理工程科長魏光譽表示，廣設停車格是市府既定交通政策，該局將於明天勘查並規劃設計周邊的路邊機車停車格位，同時，交通局也正與養護工程處協調，預計將位在經國重劃區內（經國一路及經國二路間）、占地5280平方公尺的廣場兼停車場用地，設置為約可停150輛小客車的汽車停車場，待完成行政程序後，預計2個月可完成停車場闢建。

至於民眾建議在人行道上劃設停車格，魏光譽強調，人行道主要目的是提供人本友善的行人環境，且人行道上繪設機車格後至少要有1.5公尺以上的淨寬度，除非是道路條件真的無法設置停車格，否則市府不會輕易在人行道上劃設機車格。

針對經國轉運站剛啟用，造成部分民眾機車違停，魏光譽則呼籲轉乘公路客運民眾，將機車停到經國轉運站內，不要違規停放在周邊道路人行道，交通局將在加強宣導強度之後，會逐步與市府警察局取締轉運站周邊的違規停車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/