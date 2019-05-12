挺婚姻平權！大學生聯合動員 赴立院表達心聲

2019-05-12 22:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕因大法官釋憲，認定民法排拒同性婚姻違憲，立法院近期展開相關法令修訂，但挺同、反同各有法條待協商及表決，大專校院學生決定不缺席，號召動員共赴立院，參與支持婚姻平權，保障同性婚姻權利。

學生團體以「彩虹的未來，需要你我守護！」為名，號召全台各地的大專校院學生，在14日、17日立院預定進行協商和表決的關鍵時刻，到立法院外，對民意代表表態並施壓，呼籲仍在搖擺、甚至反對同性婚姻的立委，應正視並遵守大法官釋字第748號的旨意，在立法院協商及表決中，保障同性婚姻的權利。

學生團體認為，目前行政院草案《司法院釋字第748號解釋施行法》，基本符合大法官釋字第748號精神與公投結果，已獲得超過30間以上大專校院的學生會與學生團體支持。

連署學生團體包含：

國立台灣大學學生會、國立台灣大學學生代表大會、國立台灣大學法律學院學生會、國立台灣大學文學院學生會、國立台灣大學電資學院學會、國立台灣大學社科院學生會、國立台灣大學生農學院學生會、台灣學生聯合會、國立成功大學學生會、國立台灣師範大學學生會、國立中正大學學生會、國立中興大學學生會、輔仁大學學生會、國立東華大學學生會、東海大學學生會、國立中山大學學生會、國立台中教育大學學生會、東吳大學學生議會、台北市立大學學生會、逢甲大學學生會、國立台南大學學生會、國立中正大學公共事務研習社、高雄醫學大學巴塞拉性別社友善社、國立台灣大學哲學系學會、國立台灣大學社會系學會、國立東華大學師資培育學會

台大學生會臉書：

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