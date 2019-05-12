母親節2「禮物」 全國家長教育志工團體聯盟籲政府落實

2019-05-12 23:30

〔記者林曉雲／台北報導〕母親節前夕，台灣母親們收到立法院兩項大禮物：「刑法虐童加重刑責」、「教師法處理不適任教師」都在立法院三讀通過。「全國家長教育志工團體聯盟」今天發聲明表示，透過修法提昇台灣的教育環境品質、減少兒童受虐情況，使台灣孩子的成長和學習，有了更安全的保護網，聯盟呼籲政府要有效落實執行，才能讓母親們真正度過快樂的母親節。

全志盟理事長吳福濱表示，台灣的綜合國力排名世界20強之內，但是台灣的兒少受虐卻增加，從2013年到2018年，兒虐案竟從3.45萬件增加至5.99萬件，5年內增加了1.78倍，對強調民主、自由和人權的台灣，這是非常羞恥的數字。

吳福濱表示，這次刑法修正案，終於將凌虐兒童增設樓地板，兒童年齡擴大至18歲，將來虐待兒童都必須入獄不得易科罰金，虐童致死由10年以上至無期徒刑，重傷者5至12年，逼未成年賣淫由12年起跳，透過刑法修正期減少虐童案件。

而今年另一項母親節的大禮是教師法修正案，吳福濱表示，經過25年，政府終於願意面對高中以下不適任教師的問題，修法加速處理各式不適任教師，解決長期以來「師師相護」的問題，有效維護學生的受教權益。

對於這兩項關乎兒童重大權益的法律，全志盟要求政府有效嚴格執行，很高比例的受虐兒是低社經家庭子女，必須強化通報機制，重視事後安置以及身心輔導，另外，檢警須更進一步合作，有效防治兒童性剝削案件。至於教師法修法完成，教育部應儘速完成相關子法，對於專審會，全志盟要求行政、教師，以及家長與社會公正人士的比例應該對等，不要淪為增加納稅人負擔的酬庸組織。

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