母親節最實用的禮物 1300元超商購物金

2019-05-12 14:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕弱勢媽媽母親節最實用禮物！嘉義市國際工商經營研究社社長陳俊辰率領社友捐贈雲林家扶20萬元，舉辦「家扶慈母心、超商最大心」活動，提供110戶家扶媽媽每戶1300元購物金，包下統一超商新台西門市讓媽媽盡情為自己及家人採購最想要的物品。

陳俊辰表示，家扶媽媽不畏困境努力持家，堅忍毅力讓人敬佩，研究社在母親節這天提供每戶一份蛋糕，讓媽媽帶回家與親人分享溫馨喜悅外，也提供1300元購物金，讓親子能在超商挑選自己最想要的物品，希望這個有意義的活動，可以一年一年辦下去。

嘉義市國際工商經營研究社輔導社長、也雲林家扶扶幼委員蔡長晃表示，這個每年與家扶媽媽的幸福約定已邁入第11年，希望這個幫助弱勢母親的活動，能溫暖、照顧到媽媽們的心。

42歲越南新住民陳麗珠表示，平常工作很累加上經濟的壓力，每天都很節儉過生活，今天能多買一些衛生紙、洗衣粉和孩子愛吃的餅乾，很開心；46歲來自印尼林麗娜也表示，很開心能參加母親節活動，帶著孩子在超商盡情地採購外，也有美味可口蛋糕可以帶回家與家人一起分享。

雲林家扶主委陳燦勳表示，一個活動可以持續11年實在不容易，感謝嘉義市國際工商經營研究社、還有好鄰居基金會、三商美邦人壽，大家一起為雲林家扶弱勢家庭的媽媽慶祝母親節。

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