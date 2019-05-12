萬能科大3生為台灣爭光！韓國國際美容競賽勇奪3金1銀1銅

2019-05-12 14:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市萬能科技大學時尚造型設計系學生劉宇程、蔡立炫、周昶維，由指導老師陳育睿率隊前往韓國首爾國際美容競賽，與來自韓國、日本、台灣、加拿大、美國、越南、中國、印尼、菲律賓、印度、俄羅斯等11國、1000多名選手同場較勁，11日脫穎而出勇奪3金1銀1銅，現場精湛的作品成全場矚目焦點。

時尚系劉宇程、蔡立炫、周昶維3人在高中時期都不是本科系，因為喜歡美髮而選擇萬能時尚系就讀，得知這次競賽訊息時即表示想要挑戰看看，並趁此機會出國觀摩學習；陳育睿也爭取校方的支持，獲得學校補助經費讓3人可以無後顧之憂的參與競賽。

獲得創意髮型金牌的大二學生劉宇程表示，此次參賽作品的髮型設計部分，以海浪及貝殼的型態來展現髮片的柔和與多變的創意，造型的部分是因為喜歡鳳凰，所以將它設計在配件上讓整體造型呈現優雅高貴的氣質，他很感謝陳老師在訓練時的嚴格要求，讓自己可以在訓練過程中有更多的成長。

同是大一學生的周昶維、蔡立炫，接觸美髮不到一年的時間，分別獲得晚宴髮型銀牌及時尚新娘髮型銅牌，其中，周昶維到了競賽場準備時才發現將配件遺漏在飯店，幸經陳老師的快速反應，重新調整並且立即製作新的配件，才能有這樣的好成績。

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