返鄉就業領6萬 屏東貼薪政策滿月吸百人申請

2019-05-12 13:36

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣人口不斷溜滑梯，上月底已降至82萬2千7百多人，較去年同期約少了6千多人，屏東縣政府為此祭出多項移居方案，其中「屏東好貼薪」政策，符合資格者每月政府貼薪5千元、可申請1年，今年有600個名額，政策推出1個月已有139人通過申請。

屏縣勞工處表示，申請好貼薪的青年，有特別從新竹請調回屏東的科技業人才，也有為了返鄉照顧年邁父母的北漂青年，多數青年朋友認為，在屏東生活消費較低，可以和家人共享天輪之樂，存錢也比在外地打拼簡單，在屏東多項政策協助下，可以讓青年朋友在職場無後顧之憂。

勞工處指出，好貼薪政策自2019年1月1日起，戶籍遷移至屏東並於屏東工作者，或戶籍在屏東從外地返鄉工作者，工作滿6個月及12個月，得申請共6萬元穩定就業獎助金，受理申請期間至今年12月15日止，政策推出1個月來，不斷下鄉宣傳，目前已有139人通過申請。

從屏東縣人口統計觀察，今年1月份遷入2230人、遷出2737人，4月份遷入2587人、遷出2804人，遷入有增加現象，而人口外移趨緩；勞工處也表示，除了貼薪政策，縣府也提出「青創好夥伴」、「縣府挺起家」等，針對創業青年、農業研發創意等提供相關課程、創業空間及優惠貸款，另外也與農業金庫合作，推出購屋貸款成數最高85%方案，並有加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬的貸款申請，希望多管齊下，從就業機會及移居方案帶動屏東整體環境及人口的提升。

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