感念母親辛勞 機捷北車廣場有孝親活動

2019-05-12 12:44

〔記者王冠仁／台北報導〕今天是一年一度母親節，元培醫事科技大學、台灣健康管理學會與全球品牌管理協會，在昨天舉辦活動，讓民眾進行癌症篩檢、免費闖關健檢及樂活健康操等活動，不少民眾陪著母親搭機捷來參加，在現場大喊「母親節快樂」，場面溫馨感人。

昨天母親節前夕，元培醫事科技大學等單位在桃園機場捷運A1台北車站廣場舉辦「511 有意義」健康樂活節活動，活動除了讓民眾免費健檢，為了感佩母親辛勞，還有小小泡茶師進行孝親奉茶、高齡健康樂活運動操及活力健康青年表演，下午還安排照顧機器人、植髮機器人與充氣電子鼓樂活用品展演活動。

元培醫事科技大學校長林志城指出，活動現場五大互動區域「健康保健服務」、「策略聯盟健康產業」、「健康無邊界-優特i3大學」、「健康人才大小攜手」及「特色中心」，將學校特色與服務，結合策略聯盟廠商與各級學校，透過活動，展現健康樂活推動成果。

台灣健康管理學會也希望透過創造話題進而定義大健康產業人才所需的技能支援健康產業發展，從而提升全民的健康，以及樂活養生的幸福生活，扮演積極推動的角色，宣導與實踐全民健康樂活。

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