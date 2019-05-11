張愛玲講過這句話？文學出版社誤用母親節引文 遭網友砲轟

2019-05-11 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕母親節將至，知名文學出版社「印刻文學」的臉書也不免俗地引述一段偉人名言，祝福大家母親節快樂，但馬上被網友發現，這段引文根本是假的！

文學出版社「印刻文學」的臉書今日發布了一則貼文，引述了「張愛玲」的文字，「媽媽們都有個通病，只要你說了哪樣菜好吃，她們就頻繁地煮那道菜，直到你厭煩地埋怨了為止。其實她這輩子，就是在拚命把你覺得好的，給你，都給你，愛得不知所措了而已」。

這段引文不只用字遣詞、風格完全不像張愛玲的文筆，網友也指出，從張愛玲生平中與母親糾葛的相處，「這不像是張愛玲會說的內容」。網友們紛紛在留言處批評，有網友認為「文學出版社小編應該更嚴謹對待作者」，有網友則痛批「請不要污蔑一個已過世的知名作家」、「無法相信這是印刻文學會編造的假文章」。

作家朱宥勳也轉貼了這則文章，傻眼地說，「別鬧了⋯⋯這還是做過最多次張愛玲及其周邊作家專題的文學雜誌耶」。

實際去搜尋引擎輸入這段文字，會發現「印刻文學」今天發布的引文其實已經被誤用多時，不少網站過去都曾發布相關文章。

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